Москва, , 12:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин представил кандидатуру Павла Бухтоярова на должность прокурора Пермского края. В Совете Федерации Федерального собрания РФ 9 февраля пройдут консультации по представленной кандидатуре, сообщает портал council.gov.ru.

Кроме того, будут обсуждаться кандидатуры на должности прокуроров Мордовии, Иркутской и Ростовской областей.

Напомним, в Прикамье осенью 2020 года Андрей Юмшанов уволен с должности прокурора региона формулировкой «в связи с выходом на пенсию за выслугу лет».

Добавим, Павел Бухтояров в настоящее время является прокурор Кузбасса. В 1980 году окончил Уссурийское Суворовское военное училище и поступил в Хмельницкое высшее артиллерийское командное училище, которое окончил в 1984 году. Имеет диплом Иркутского государственного университета по специальности юрист.

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