Тегеран, 8 февраля 2021, 12:48 — REGNUM Совместные военные учения России, Ирана и Китая в Индийском океане состоятся в середине февраля 2021 года, заявил посол РФ в Иране Леван Джагарян.
«Очередные многосторонние военно-морские учения пройдут в северной части Индийского океана в середине февраля 2021 года», — сказал он в интервью РИА Новости.
Посол уточнил, что в ходе учений планируется в том числе отработать взаимодействие при проведении поисково-спасательных операций и мероприятий по обеспечению безопасности судоходства.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что военные Индии проведут в феврале со своими американскими коллегами первые крупномасштабные учения в штате Раджастхан, расположенном на границе с Пакистаном.
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