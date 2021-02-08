Тегеран, , 12:48 — REGNUM Совместные военные учения России, Ирана и Китая в Индийском океане состоятся в середине февраля 2021 года, заявил посол РФ в Иране Леван Джагарян.

«Очередные многосторонние военно-морские учения пройдут в северной части Индийского океана в середине февраля 2021 года», — сказал он в интервью РИА Новости.

Посол уточнил, что в ходе учений планируется в том числе отработать взаимодействие при проведении поисково-спасательных операций и мероприятий по обеспечению безопасности судоходства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что военные Индии проведут в феврале со своими американскими коллегами первые крупномасштабные учения в штате Раджастхан, расположенном на границе с Пакистаном.

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