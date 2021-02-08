Москва, , 12:57 — REGNUM Россия заинтересована в том, чтобы восстановить отношения с Евросоюзом с учётом интересов двух сторон и без применения двойных стандартов. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 9 февраля журналистам, комментируя слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о якобы незаинтересованности Москвы в улучшении отношений.

«Россия была и остаётся заинтересованной в возрождении отношений между Москвой и Брюсселем», — подчеркнул представитель Кремля.

Инициатива сворачивания этих отношений, добавил он, исходила не от Москвы. Российская сторона исходит из необходимости учёта интересов друг друга, категорически не приемлет вмешательство в интересы друг друга и применение двойных стандартов.

Как сообщало ИА REGNUM, Жозеп Боррель по возвращении из России, где он находился с визитом с 4 по 6 февраля, написал в своём блоге, что Москва не заинтересована в улучшении отношений с Брюсселем. Такое высказывание вызвало удивление в российском МИД, где предположили, что на мнение Борреля повлияли уже в Брюсселе.

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