Киев, , 12:58 — REGNUM Под стенами выставочного комплекса «Парковый», в котором проходит форум «Украина 30» с участием президента Украины Владимира Зеленского, собрались сторонники закрытых телеканалов 112.ua, Zik и NewsOne. Об этом сообщил 8 февраля Telegram-канал PavlovskyNews.

Протестующие держат в руках плакаты «Зе нацизм», «Конец свободы слова», «Не бедность, а каналы».

Журналисты отметили, что на место также пришли представители неонацистской группировки «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые выступили в поддержку политики Зеленского в отношении СМИ.

«Полиция сейчас сдерживает националистов и не дает им пройти. Как сообщает наш журналист, пока обошлось без инцидентов», — отметили в издании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что некоторые госслужащие должны обязательно сделать прививку от COVID-19. Для остальных жителей Украины вакцинация будет добровольной.

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