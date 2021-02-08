Париж, , 12:43 — REGNUM Устойчивость экономики Франции перед лицом глобальных кризисов подчеркнул министр экономики страны Бруно Ле Мэр 8 февраля в интервью СМИ республики, сообщает Le Figaro.

По его словам, экономика республики продемонстрировала «исключительный потенциал устойчивости» в прошлом, 2020 году. На это указывают не столь негативные экономические показатели и меньшее, чем ожидалось, сокращение количества рабочих мест. В связи с этим чиновник выразил оптимизм по поводу возможного экономического оздоровления в нынешнем году.

«[Французская экономика] продемонстрирует в конце 2021 года свою огромную способность к восстановлению. У нас есть шанс на успешный год с точки зрения роста и создания рабочих мест», — заверил министр.

«В долгосрочной перспективе мы успешно переходим к экономике 21-го века», — добавил он, подчеркнув план восстановления, который позволяет «инвестировать в новые производственно-торговые цепочки, которые создадут рабочие места, среди которых, в частности, производство электрических батарей, полупроводников и других товаров.

При этом Ле Мэр обещал, что поддержка наиболее пострадавших от пандемии секторов, таких как гостиничный и ресторанный, не прекратится.

«Они больше всего пострадали от кризиса. Сегодня они находятся в очень сложной экономической и моральной ситуации. Мы будем их поддерживать, пока длится кризис. Я уверен в способности этого сектора восстановиться и снова создать новые рабочие места», — пояснил он.