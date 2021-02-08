Москва, , 12:50 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин допустил использование опыта европейских стран в регулировании деятельности транснациональных IT-компаний, передает корреспондент ИА REGNUM 8 февраля.

«Те же Google и Facebook получают огромные средства в нашей стране от доходов от рекламы. Никуда они не уйдут. Они будут делать, все чтобы сохранить за собой рынок, а нам важно, чтобы они работали в рамках национального законодательства», — заявил Володин журналистам.

Он обратил внимание на то, что ряд европейских государств уже приняли решение в отношении транснациональных компаний на своей территории.

«Россия — одна из 47 стран ЕС, и это в том числе возможность использовать опыт стран Европы в рамках гармонизации законодательства. Можно посмотреть опыт Европы и выработать подходы, которые ближе всего нашей стране», — отметил спикер Госдумы.

Так, он обратил внимание на опыт Италии, Франции, Германии, законодательство последней предусматривает штрафы до 50 млн евро за невыполнение требований об удалении фейков или информации, разжигающей ненависть.

Президент РФ Владимир Путин поручил Кремлю и правительству к августу 2021 года представить предложения по дополнительным требованиям к зарубежным IT-компаниям, работающим в Рунете. Отдельно указываются требования по условиям открытия представительств этих компаний в России.

Читайте ранее в этом сюжете: Володин дал оценку позиции РФ в ПАСЕ и рассказал о планах