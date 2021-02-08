Киев, , 12:39 — REGNUM Все государственные служащие, работающие в определённых сферах, должны обязательно сделать прививку от COVID-19. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля, отвечая на вопросы журналистов в ходе форума «Украина 30».

На вопрос журналиста о том, будет ли вакцинация добровольной или нет, глава государства ответил:

«Я считаю, что все люди, которые работают на государство, которые получают от государства деньги, которые имеют постоянные контакты, они не имеют права отказаться от вакцинации», — сказал Зеленский.

Он отметил, что речь не идёт о тех бюджетниках, у которых есть медицинские противопоказания вроде аллергии.

Президент Украины добавил, что правительство страны должно разработать специальный документ, где будут перечислены профессии, представители которой обязаны вакцинироваться. По его мнению, учителя и врачи не имеют права отказаться от прививки.

Зеленский также рассказал о том, что будет убеждать население сделать прививки, в том числе и личным примером.

Напомним, ранее президент Украины заявил, что, несмотря на публикации в крупнейших медицинских изданиях, подтверждений эффективности российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» не существует.

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