Москва, , 12:40 — REGNUM Госдума пока не получила обращение ввести запрет для физлиц-иноагентов принимать участие в выборах, форму и методы ограничений надо обсуждать. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 февраля, об этом заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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«Знаем об обращении из СМИ, обращение пока не получили», — заявил Володин, отметив, что любая инициатива требует обсуждения.

«Сама озабоченность понятна, люди обращаются с предложением давайте защитим страну. Мы видим, насколько велико желание ряда стран вмешиваться в наши выборы с целью продвижения своих лояльных кандидатов. Этого нельзя допустить. Что касается самой инициативы, тех форм и методов, что предлагается, это надо обсуждать», — отметил спикер Госдумы.

«Позицию, что нельзя во власть допускать лиц, ангажированных другими государствами, разделяем», — добавил он.

Бизнес-сообщество обратилось к спикеру Госдумы Вячеславу Володину и председателю Совфеда Валентине Матвиенко запретить физлицам-иноагентам принимать участие в выборах.

Таким образом предлагается предотвратить «белорусский сценарий» развития событий и участие в выборах в нижнюю палату парламента Юлии Навальной.

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