Тегеран, , 12:17 — REGNUM Россия только осуществляет поставки ядерного топлива для иранской АЭС «Бушер» и не ведет с Ираном никаких других типов такого рода взаимодействия. Об этом 8 февраля рассказал посол РФ в Тегеране Леван Джагарян.

«В целях обеспечения безопасности эксплуатации первого блока АЭС «Бушер» российская сторона осуществляет поставки для него свежего ядерного топлива», — заявил он в интервью РИА Новости, в ответ на просьбу дать комментарий относительно заявления иранской стороны о готовности стать самостоятельным производителем ядерного топлива.

При этом Джагарян подчеркнул, что какого-либо другого взаимодействия, связанного с тематикой ядерного топлива, между двумя странами не ведется.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде заявил, что для возобновления выполнения условий ядерной сделки (Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана, СВПД — ред.) не нужно посредничества третьей стороны.