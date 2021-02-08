Горно-Алтайск, , 12:12 — REGNUM В Республике Алтай подвели итоги проверок в связи со срывом сроков строительства объектов в рамках нацпроектов и госпрограмм. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, речь идёт о возведении школ и детсадов, а также водопровода и канализации.

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«Две недели, данные на работу комиссии и проведение проверок, истекли. Изучив все материалы, а это более 150 страниц, я принял решение о применении дисциплинарных взысканий за ненадлежащее исполнение возложенных должностных обязанностей в отношении членов правительства», — отметил глава республики Олег Хорохордин.

Так, за недостаточный контроль выговор объявлен первому зампреду правительства Виталию Махалову. Министрам экономического развития, а также образования и науки Вячеславу Тупикину и Ольге Саврасовой сделано замечание. Ранее добровольно в отставку ушёл руководитель минрегионразвития Олег Пьянков.

Глава региона заявил о недопустимости подобного подхода к реализации нацпроектов. Он также призвал доложиться всех, кто не справляется с работой и не может организовать рабочие процессы, подчеркнув, что никто никого не держит.

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