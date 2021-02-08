Москва, , 12:30 — REGNUM Совет Думы на заседании 8 февраля обсудит инициативу об ответственности за действия, связанные с наложением санкций в отношении граждан и компаний из РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 февраля, об этом заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Мы эту инициативу будем сегодня обсуждать на Совете Думы. Инициатива касается ответственности за действия, направленные на наложение санкций как на наши предприятия, так и на физлиц», — заявил Володин.

«Наказание должно быть очень жёстким», — подчеркнул он.

Госдума в 2018 году приняла в первом чтении законопроект о введении уголовной ответственности за «ограничение или отказ в совершении обычных хозяйственных операций или сделок в целях содействия в исполнении мер ограничительного характера, введенных иностранным государством, союзом иностранных государств или международной организацией».

«Когда мы обсуждали эту инициативу с бизнес сообществом, они были единодушны, что надо наказывать за действия, связанные с наложением санкций на предприятия и физлиц», — отметил Володин.

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