Киев, , 12:14 — REGNUM Никакого официального подтверждения эффективности российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» якобы не существует. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля, отвечая на вопросы журналистов в ходе форума «Украина 30».

«Все понимают, что такое информационно-гибридная война… Никакого подтверждения «Спутник V»… что она гарантированно даёт результат, нет», — сказал Зеленский.

Он отметил, что граждане Украины «не кролики», поэтому Украина договорилась о покупке только «проверенных» вакцин.

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Президент Украины добавил, что Россия должна сначала вакцинировать своё население, а потом предлагать «Спутник V» другим странам:

«Прежде чем нам предлагать свою вакцину, мне кажется, нужно обеспечить своё население. Тогда это о лечении, тогда это о вакцинации, тогда это не о политике».

Отметим, что подобных требований к американской или китайской вакцинам Зеленский не выдвигал.

Напомним, американское издание Bloomberg назвало вакцину «Спутник V» крупнейшим научным прорывом России со времён СССР. Ранее результаты третьей фазы испытаний российской вакцины были опубликованы в авторитетном медицинском журнале Lancet.

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