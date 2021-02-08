Тбилиси, , 12:05 — REGNUM Избирательная реформа в Грузии должна привести к отставке возглавляющей ЦИК Тамар Жвании. Такое заявление, как передает «Общественное телевидение», 8 февраля сделал лидер оппозиционной партии «Граждане», депутат парламента Алеко Элисашвили.

Он принял участие в первом заседании комиссии по разработке избирательной реформы. Соответствующий законопроект должен быть подготовлен до 1 марта.

«Если мы примем этот законопроект в том виде, в котором он содержится в меморандуме, это автоматически означает, что Тамар Жвания больше не будет председателем ЦИК», — сказал Элисашвили.

Лидер «граждан» добавил, что избирательная реформа должна повысить доверие населения к выборам.

Напомним, в Грузии в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». В парламент от оппозиции вошли только шесть депутатов от оппозиции, а подавляющее большинство подало заявления о сложении полномочий.

Члены партии «Граждане» согласились войти в парламент после того, как был подписан меморандум о проведении избирательной реформы.

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