Париж, , 12:01 — REGNUM Бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил в интервью радиостанции Radio J, что республиканские принципы, верховенство которых французское правительство собирается закрепить в новом законе о борьбе с исламистским сепаратизмом, не направлены «против мусульман».

«Светскость направлена против мусульман не в большей степени, чем она направлена против католиков или иудеев… Свобода вероисповедания и свобода совести обеспечивают нейтральность государства, предполагающую, что религия не будет вмешиваться в сферы, в которых ей нет места», — заявил экс-президент Франции.

«Я часто говорю молодым людям: «Как вам повезло жить во Франции!» Вы можете верить в Бога, но можете и не верить. У нас нет государственной религии. Во многих странах, в том числе демократических, существует государственная религия», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря премьер-министр Франции Жан Кастекс также заявил, что законопроект о сепаратизме, одобренный правительством и закрепляющий «верховенство принципов Республики», не направлен«против мусульманства».

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Франции: закон о сепаратизме не направлен против мусульман