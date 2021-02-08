Иерусалим, , 11:51 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе слушаний в окружном суде Иерусалима отказался признать себя виновным по делу о коррупции. Об этом 8 февраля сообщает радиостанция Kan.

«Нетаньяху не признает себя виновным, подтверждая таким образом ответ, представленный ранее суду от его имени», — сообщает радиостанция.

Как сообщало ИА REGNUM, против Нетаньяху выдвигаются обвинения по трём делам. По всем трём его обвиняют во взяточничестве, мошенничестве и в злоупотреблении общественным доверием.

В мае 2020 года перед началом судебного заседания израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что подсудимый — не только он, но и все правые силы страны.