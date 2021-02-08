Киев, , 11:53 — REGNUM Смертность на Украине от последствий, вызванных болезнью COVID-19, ниже, чем во многих странах Европы. Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля на своей странице в социальной сети Twitter.

«В противодействии COVID-19 Украине есть чем гордиться. Уровень смертности от COVID-19 у нас ниже, чем во многих странах Европы», — отметил Зеленский.

Он добавил, что властям страны удалось втрое снизить количество выявляемых случаев заражения в неделю, а также начать восстанавливать украинскую медицину.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения и надежда на вакцинацию — все новости»

Зеленский подчеркнул, что вакцинация от COVID-19 в стране начнётся в феврале 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на Украине выявили 2141 новый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2. От последствий заражения коронавирусной инфекцией скончались 47 пациентов.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине за сутки выявили более 2 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2