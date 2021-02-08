Киев, 8 февраля 2021, 11:53 — REGNUM Смертность на Украине от последствий, вызванных болезнью COVID-19, ниже, чем во многих странах Европы. Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля на своей странице в социальной сети Twitter.
Он добавил, что властям страны удалось втрое снизить количество выявляемых случаев заражения в неделю, а также начать восстанавливать украинскую медицину.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения и надежда на вакцинацию — все новости»
Зеленский подчеркнул, что вакцинация от COVID-19 в стране начнётся в феврале 2021 года.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на Украине выявили 2141 новый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2. От последствий заражения коронавирусной инфекцией скончались 47 пациентов.
Читайте ранее в этом сюжете: На Украине за сутки выявили более 2 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2