Тегеран, , 11:50 — REGNUM Тегеран направляет в Москву обращения, связанные с военной продукцией российского производства. Об этом 8 февраля заявил посол России в Иране Леван Джагарян.

«Несомненно, завершение 18 октября 2020 года действия известных ограничений в отношении Ирана позволяет вести конструктивный диалог и рассматривать поступающие обращения иранской стороны по всей номенклатуре продукции военного назначения, производимой в России», — сказал он в интервью РИА Новости.

Также российский дипломат отметил, что положительный опыт сотрудничества двух стран в военно-технической сфере, свидетельствует об оптимистических ожиданиях от реализации такого сотрудничества в будущем.

При этом Джагарян указал, что Россия в вопросах взаимодействия с Ираном будет действовать исходя из своих интересов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Иран высказал российской стороне протест из-за названия Персидского залива.