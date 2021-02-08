Тбилиси, , 11:45 — REGNUM Депутат парламента Грузии от правящей партии «Грузинская мечта» Шалва Папуашвили призвал представителей оппозиционных партий, объявивших бойкот парламенту, присоединиться к работе по разработке избирательной реформы. Об этом 8 февраля сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Депутаты планируют провести реформу с учетом замечаний, сделанных в Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), до выборов в органы самоуправления, которые должны пройти в Грузии в октябре 2021 года.

«Я призываю все те партии, которые всё ещё воздерживаются от получения мандата, получить мандат, принять участие в комиссии. Если у них есть какие-либо замечания в связи с качеством выборов, это единственная возможность для того, чтобы выразить свои претензии и принять участие в исправлении этих возможных недостатков», — сказал Папуашвили, выступая на первом заседании парламентской рабочей группы по избирательной реформе.

Депутат отметил, что проект закона о реформе планируется подготовить к 1 марта. Он попросил представителей оппозиции сообщить замечания по действующему избирательному регламенту.

Напомним, в Грузии в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие парламентские выборы в стране были «сфальсифицированы». В парламент от оппозиции вошли только шесть депутатов от партий «Европейские социалисты» и «Граждане», а подавляющее большинство подало заявления о сложении полномочий.

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