Иерусалим, , 11:31 — REGNUM Имея около 2,5 миллионов детей, которые не могут получить вакцину от COVID-19, Израиль, возможно, никогда не сможет достичь коллективного иммунитета. Об этом заявила глава Службы общественного здравоохранения Шарон Алрой-Прейс на слушаниях в Кнессете 7 февраля.

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Алрой-Прейс сделала это заявление в день, когда страна начала постепенно послаблять ограничения после почти 40 дней изоляции. По ее мнению, локдаун сработал.

7 февраля в стране открылись природные заповедники, национальные парки и открытые археологические памятники, ресторанам и магазинам было вновь разрешено предлагать еду на вынос, возобновились индивидуальные услуги и работа из офиса для сотрудников компаний, которые непосредственно не контактируют с публикой. Но ожидается, что дети не вернутся в школу по крайней мере 9 февраля.