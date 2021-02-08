Париж, , 11:27 — REGNUM Франция добилась существенных успехов в борьбе против глобального потепления, снизив выбросы парниковых газов в атмосферу на 1,7%. Об сообщил президент страны Эммануэль Макрон на своей официальной странице в Twitter.

«Франция снизила выбросы парниковых газов в атмосферу на 1,7% по сравнению с 2019 годом. Это даже больше, чем мы надеялись! Это результат политики, поощряющей конкретные меры и прогресс. Это плод нашей деятельности. С принятием нового закона о климате, подготовленного при вашем участии, мы лишь ускорим процесс», — говорится с заявлении президента Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря Макрон объявил о проведении референдума по включению положений о борьбе с изменением климата в конституцию страны.

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