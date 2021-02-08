Москва, , 11:14 — REGNUM Комментарий главы МИД Испании Аранчи Гонсалес Лая, который она высказала по поводу слов министра иностранных дел России Сергея Лаврова о ситуации с политиками из Каталонии, является высшим пилотажем западной пропаганды. Такое мнение 8 февраля высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в соцсети Facebook.

«У меня появился еще один демократический кумир. На этот раз женщина. Глава МИД Испании Аранча Гонсалес», — написала в своем сообщении она.

При этом Захарова напомнила, что глава испанского МИД, комментируя слова Лаврова, заявила: «В Испании нет политических заключенных, а есть заключенные политики».

«Передовые технологии западной пропаганды — высший пилотаж!», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля в ходе переговоров с представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Европе также наблюдаются многочисленные ситуации, «когда суды подозреваются в том, что они принимают политизированные решения» и напомнил о трех осужденных из Испании, приговоренных к десяти и более годам заключения за организацию референдума в Каталонии.