Москва, , 11:10 — REGNUM Около 40 новых соединений, полков и воинских частей сформированы в российских Вооружённых силах за 2020 год. Об этом начальник управления планирования обеспечения ВС основными видами вооружения, военной техникой и другими материальными средствами Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-майор Александр Дудкин, пишет 9 февраля газета «Красная звезда».

Он уточнил, что только в Сухопутных войсках в минувшем году сформировали и перевооружили 15 соединений и воинских частей. В Воздушно-космических силах 17 таких полков, в Военно-морском флоте — четыре соединения и воинские части, в Ракетных войсках стратегического назначения — три полка.

«Работа проведена колоссальная, её результаты видны даже невооруженным взглядом», — подчеркнул Дудкин и отметил, что назвал только часть показателей.

Как сообщало ИА REGNUM, Дудкин рассказал также о перспективных военных разработках, в числе которых переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) «Метка».

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