Уфа, , 11:20 — REGNUM Работа по контролю за качеством школьного питания ведется не эффективно в Башкирии. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров на совещании в республиканском правительстве.

По его словам, у него возникает ощущение, что чем больше чиновники работают в этом направлении, тем больше фиксируется жалоб от жителей.

«Мне контрольное управление постоянно докладывает о тех или иных нарушениях в ряде школ. Я не говорю, что это носит повальный характер, многие школы очень качественно кормят: дети «голосуют» пустыми тарелками. А в некоторых школах дети не едят», — подчеркнул он.

Глава региона отметил, что некоторые дети приходят в школу, чтобы покушать горячую пищу, поскольку не все семьи являются благополучными.

«Поэтому мы должны уделять самое серьезное внимание школьному питанию. На данный момент, коллеги, констатирую, что наша работа по контролю за качеством питания неэффективна», — подчеркнул Хабиров.

В связи с этим он дал поручение премьер-министру правительства республики Андрею Назарову поставить в график совещание (один раз в две недели) по школьному питанию. Хабиров подчеркнул, что мониторинг ситуации должен проходить каждую неделю: на совещания в онлайн-режиме необходимо приглашать заместителей глав муниципальных образований, крупнейших поставщиков, а в случае необходимости на совещания нужно приглашать и директоров школ.

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