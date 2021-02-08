Уфа, 8 февраля 2021, 11:20 — REGNUM Работа по контролю за качеством школьного питания ведется не эффективно в Башкирии. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров на совещании в республиканском правительстве.
По его словам, у него возникает ощущение, что чем больше чиновники работают в этом направлении, тем больше фиксируется жалоб от жителей.
Глава региона отметил, что некоторые дети приходят в школу, чтобы покушать горячую пищу, поскольку не все семьи являются благополучными.
В связи с этим он дал поручение премьер-министру правительства республики Андрею Назарову поставить в график совещание (один раз в две недели) по школьному питанию. Хабиров подчеркнул, что мониторинг ситуации должен проходить каждую неделю: на совещания в онлайн-режиме необходимо приглашать заместителей глав муниципальных образований, крупнейших поставщиков, а в случае необходимости на совещания нужно приглашать и директоров школ.
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