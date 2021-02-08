Джакарта, 8 февраля 2021, 11:09 — REGNUM Губернатор Джакарты Анис Басведан продлил реализацию широкомасштабных социальных ограничений в столице Индонезии для подавления распространения коронавируса на две недели, сообщает CNN Indonesia.
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Губернатор продлил ограничения по коронавирусу с 9 по 22 февраля 2021 года.
Время работы торговых центров в столице продлили на час, до 21:00.
Правительство Индонезии требует, чтобы из дома работали 50% офисных работников.
Как сообщало ИА REGNUM, статистические данные университета Джонса Хопкинса показали, что на Индонезию приходится 1,09% случаев заболевания COVID-19 в мире.
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