Джакарта, , 11:09 — REGNUM Губернатор Джакарты Анис Басведан продлил реализацию широкомасштабных социальных ограничений в столице Индонезии для подавления распространения коронавируса на две недели, сообщает CNN Indonesia.

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Губернатор продлил ограничения по коронавирусу с 9 по 22 февраля 2021 года.

Время работы торговых центров в столице продлили на час, до 21:00.

Правительство Индонезии требует, чтобы из дома работали 50% офисных работников.

Как сообщало ИА REGNUM, статистические данные университета Джонса Хопкинса показали, что на Индонезию приходится 1,09% случаев заболевания COVID-19 в мире.

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