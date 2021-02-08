Пенза, , 11:11 — REGNUM При правительстве Пензенской области создана рабочая группа по делам казанчества. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Иван Белозерцев.

Данная группа создана с целью повышения эффективности реализации государственной политики в отношении российского казачества на территории Пензенской области и создания эффективного механизма взаимодействия между казачьими общественными организациями и органами государственной власти.

ИА REGNUM ранее сообщало, в сентябре 2020 года Госдума приняла в первом чтении законопроект об объединении казачества. Предполагалось, что всероссийское казачье общество формируется путем объединения не только войсковых казачьих обществ, но и окружных (отдельских) казачьих обществ, не входящих в состав войсковых казачьих обществ. Федеральное агентство по делам национальностей получило право направить в Минюст России представления по внесению всероссийского казачьего общества в государственный реестр казачьих обществ в РФ.

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