Афины , , 11:12 — REGNUM Премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис посетил 6 февраля отдаленные острова Фурни, Тимена и Икария, чтобы увидеть прогресс, достигнутый в развертывающейся национальной программе вакцинации, обсудить местные проблемы и проекты развития. Об этом, как сообщает AMNA, заявил пресс-секретарь правительства Христос Тарантилис.

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Тарантилис сделал это заявление в ответ на пост лидера оппозиционного объединения СИРИЗА-Прогрессивный альянс Алексиса Ципраса, который он опубликовал в Instagram. Ципрас пишет о нарушении санитарных мер со стороны премьер-министра Мицотакиса во время короткой трапезы, предложенной ему депутатом от «Новой демократии» профессором кардиологии Христодулосом Стефанадисом. По мнению пресс-секретаря, эта критика лишена серьезности.

«Премьер-министр принял приглашение депутата на обед под открытым небом. Они были в масках и снимали их только во время еды. Главная оппозиционная партия не вносит конструктивного вклада в борьбу страны с последствиями пандемии, делает неточные описания и в то же время призывает к митингам, подрывающим эффективность мер здравоохранения. То же самое было сделано и во время визита премьер-министра в Икарию», — подчеркнул представитель правительства.

Он добавил, что на фоне национальной программы вакцинации, которая требует поддержки и солидарности со стороны всех политических партий, Ципрас «выбирает тактику раскола и дезориентации».