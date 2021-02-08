Лондон, , 11:08 — REGNUM Почти 200 британских учёных попали под следствие по подозрению в «непреднамеренной помощи китайскому правительству в создании оружия массового уничтожения». Об этом со ссылкой на источники сообщает The Times.

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Исследователи подозреваются в нарушении строгих законов об экспорте, направленных на предотвращение передачи интеллектуальной собственности «в стратегически важных областях враждебным государствам». Речь идёт о возможной передаче Китаю результатов секретных исследований в области самых передовых военных технологий, касающихся самолётов, конструкции ракет и кибероружия.

В настоящее время правительство Великобритании готовится направить соответствующие уведомления свыше 200 гражданам Великобритании, работающим более чем в 12 университетов Соединённого Королевства. Если они будут признаны виновными в нарушении указа об экспортном контроле 2008 года, им может грозить максимум десять лет тюремного заключения.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года Китай впервые на военном параде показал китайскую гиперзвуковую ракету DF-17.