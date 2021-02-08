8 февраля 2021 | Время чтения 5 мин

Отказ украинской власти от сделки по продаже китайскому бизнесу производителя авиадвигателей «Мотор Сич» не мог не вызвать ожидания «китайской контригры». Пекину, накрывающему и Евразию, и Африку своим «Одним поясом» меньше всего нужны прецеденты отказа каких-либо государств от договоренностей. Тем более государств, чья экономика во многом зависит от Пекина. Единственная неожиданность – это скорость китайской реакции.

Андрей Ганжа, , 12:20 — REGNUM Прошло чуть больше недели с момента введения украинских санкций против трех физических и четырех юридических китайских лиц, а также силового срыва собрания акционеров «Мотор Сич», где почти 80% акций принадлежат уже китайскому бизнесу, как раздался «гром из Поднебесной».

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Точнее — отзвуки грома. В официальной китайской прессе об этом откровенных упоминаний нет, но на украинском медиаполе уже колосятся сообщения о китайском недовольстве. Причем сообщения из вполне официальных источников. Спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил агентству «Интерфакс», что «действительно МИД Украины получил ноту от китайской стороны по ситуации вокруг «Мотор Сич». Нота является конфиденциальной дипломатической перепиской, поэтому ее содержание разглашать не можем. Министерство проинформировало государственные органы, которые занимаются этим делом, о документе». Тем не менее уже появилась информация, что нотой предусматривается ряд болезненных мер против украинского аграрного сектора и металлургии: «Ответ на эти санкции уже анонсирован официальным заявлением МИД КНР — Китай перестаёт покупать украинскую кукурузу, сою, пшеницу, сахар и прочие агротовары, а также металлопродукцию».

А ведь «в 2019/2020 маркетинговом году экспорт Украины в Китай составил 6,3 млн тонн зерновых, а за июль 2020 — январь 2021 года экспорт зерна в Китай уже достиг 6,9 млн тонн. В денежном выражении экспорт зерна в Китай в 2020 году составил $1,87 миллиарда» (данные Украинской зерновой ассоциации). И перспективы были радостные: Киев и Пекин уже договаривались о доступе украинской пшеницы, гороха, сорго и других культур на рынок Китая.

Пшеница Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Но если перспектива потери китайских продовольственных рынков МОЖЕТ быть ГДЕ-то компенсирована нарастанием угрозы продовольственной безопасности даже в США (о чем последние месяцы твердят американские продовольственные банки): в продуктах нуждаются 36 миллионов человек, то с металлом всё сложнее. Китай уже не тот дисциплинированный покупатель продукции украинского металлопрома. Пандемическое снижение мирового производства привело к «дефициту сбыта», и в ковидном 2020 году с Украины было экспортировано 18 514 500 тонн черных металлов на сумму 7,69 миллиарда долларов США. По сравнению с предыдущим годом отмечается незначительный рост поставок в физическом выражении на 0,7%, зато в денежном — сокращение на 11,9%. Поэтому к такому рынку, как китайский, и к такому партнеру, как Китай, Украина должна бы подходить с особым трепетом.

Вместо этого Киев стимулировал бизнес-конфликт, который, похоже, подводит к китайским санкциям на 13,7 (по данным октября 2020 года) процента украинского экспорта. Потому что основными статьями этого экспорта были: руда, шлаки, черные металлы, зерновые культуры, жиры и масла растительного и животного происхождения.

В украинских СМИ сейчас полным ходом ищут объяснения «моторсичного» демарша украинских политиков. Вплоть до анекдотичных: в частности, что китайцы фактически украли чертежи американского самолета F-35 и собирались его производить на «Мотор Сич». Но на китайцев эти фэнтези особого впечатления не окажут. Там прекрасно знают, что Bureau of Industry and Security (BIS, Бюро промышленности и безопасности) министерства торговли США в начале января 2021 года добавило китайскую компанию Skyrizon в список Military End User, MEU (военных конечных пользователей), сотрудничество с которыми требует дополнительных разрешений. «Skyrizon — китайская государственная компания — и ее стремление приобретать и внедрять иностранные военные технологии представляет собой серьезную угрозу национальной безопасности и интересам внешней политики США», — цитируется в релизе минторговли США министр Уилбур Росс.

Уилбур Росс Gage Skidmore

То есть в Пекине понимают, что Украина стала на сторону Соединенных Штатов в текущей торгово-санкционной войне. И речь уже может идти не об «охлаждении», а о полном «разрыве с Китаем». И чутье историка подсказывает, что в реакции на такой «разрыв» китайцы будут беспощадными: Украина не самый опасный противник — и с ней можно не церемониться. Авиакомпания China Tianjiao Airlines подала иск в Международный суд, требуя, чтобы Украина выплатила 3,5 миллиарда долларов США в качестве заранее оцененного ущерба. Это более чем в два с половиной раза больше, чем Международный валютный фонд обещал «подбросить» Украине в 2021 году.

Но самое комичное впечатление во всей этой истории производит украинский президент Владимир Зеленский, который с тоскливой ухмылкой грустного клоуна убеждает, что он не ощущает Китай как угрозу, надеется на китайскую вакцину и в то же время провозглашает по поводу «Мотор Сич»: «В мое время точно этого не будет».

Это было бы, может, и правильно, если бы страна действительно развивала и управляла своими стратегическими оборонными предприятиями. А не принимала подобные решения под диктатом той внешней силы, которая чуть что: «Вы обращаетесь к США, вашему большому союзнику, с просьбой о вакцине, и они говорят: «В конец очереди». И хочу обратить внимание, что это определение в президентском интервью принадлежит не самому Зеленскому (это еще можно было бы понять) — нет, оно сформулировано в вопросе президенту, как диагноз.

Владимир Зеленский President.gov.ua

А в своих ответах украинский президент заметил по поводу Китая: «Если люди, бизнес, определенная страна уважает вас, уважает ваш народ и ваши границы, они могут присутствовать в вашей стране». Но он, похоже, так и не понял, что сам проявил неуважение к «людям, бизнесу и определенной стране». Тем самым заставив китайцев «потерять лицо». И теперь китайские жернова будут перетирать его долго, жестко и не без удовольствия.