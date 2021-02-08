Таллин, , 10:59 — REGNUM Письмо, в котором предлагается отправить в отставку верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, собирается передать главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен депутат Европарламента от Эстонии Рихо Террас. Об этом 8 февраля сообщает газета Postimees.

Депутат от Эстонии, который входит во фракцию Европейской народной партии, 6 февраля начал собирать подписи депутатов Европарламента в поддержку данного предложения и попросил своих коллег определиться в этом вопросе самое позднее к 8 февраля.

«В настоящее время уже более 20 сторонников, включая очень важных людей. Я надеюсь, что к письму присоединятся те, у кого есть совесть и кто понимает, что визит Жозепа Борреля в Москву был очень большой ошибкой и полным провалом европейской дипломатии», — заявил газете Террас.

Также, по утверждению депутата Европарламента, в ходе своего визита Боррель высказал не соответствующее действительности заявление о том, что государства-члены ЕС не требовали введения санкций против РФ из-за ареста блогера Алексея Навального, чем дал России возможность использования своего визита для пропагандистских целей.

Отметим, визит главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Москву состоялся с 4 по 6 февраля и в ходе него он встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым, а также с представителями российских общественных организаций и академическим сообществом.