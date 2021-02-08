Тбилиси, , 10:56 — REGNUM Министерство культуры Грузии, которое планируется создать в результате разделения министерства образования, культуры и спорта, может возглавить экс-глава минюста, депутат парламента Тея Цулукиани. Об этом 8 февраля рассказала агентству «ИнтерпрессНьюс» депутата парламентского большинства Майя Менагаришвили.

В СМИ в течение последнего времени обсуждаются слухи о готовящемся назначении Цулукиани главой минкульта. Менагаришвили подтвердила эти предположения.

«Насколько я знаю, это планируется», — ответила депутат журналистам.

Стоит отметить, что 8 февраля в парламент Грузии должен быть внесён на рассмотрение законопроект о разделении министерства образования, культуры и спорта на новые ведомства. Эти министерства объединили в 2018 году для снижения затрат на содержание аппарата правительства.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии анонсировали «отделение минобразования от министерства культуры»