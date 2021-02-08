Киев, 8 февраля 2021, 10:33 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский дал реальный повод для импичмента, лишив лицензий оппозиционные телеканалы Zik, NewsOne и 112.ua. Об этом заявил глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский 7 февраля в эфире телеканала NewsOne.
Он напомнил о предыдущих заявлениях Зеленского, который обещал никогда не зарывать СМИ, а потом закрыл сразу три телеканала, открыто выразив недовольство их редакционной политикой.
Погребинский отметил, что все попытки бывших президентов Украины закрыть те или иные СМИ заканчивались для них плохо.
Напомним, ранее представители партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» пообещали инициировать импичмент Зеленскому, после чего пресс-секретарь президента Украины обвинила политиков в провоцировании внутреннего кризиса на Украине.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве неизвестные обокрали квартиру генерального продюсера медиахолдинга «Новости» Алексея Семёнова. В состав холдинга входят лишённые лицензий оппозиционные украинские телеканалы.
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