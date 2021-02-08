Киев, , 10:33 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский дал реальный повод для импичмента, лишив лицензий оппозиционные телеканалы Zik, NewsOne и 112.ua. Об этом заявил глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский 7 февраля в эфире телеканала NewsOne.

Он напомнил о предыдущих заявлениях Зеленского, который обещал никогда не зарывать СМИ, а потом закрыл сразу три телеканала, открыто выразив недовольство их редакционной политикой.

«Это есть признание в совершении преступления. У нас законом цензура запрещена, то есть ты сам признался, что ты их закрыл, потому что у них другая политическая позиция… Это одно из оснований… начала процедуры импичмента», — сказал эксперт.

Погребинский отметил, что все попытки бывших президентов Украины закрыть те или иные СМИ заканчивались для них плохо.

Напомним, ранее представители партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» пообещали инициировать импичмент Зеленскому, после чего пресс-секретарь президента Украины обвинила политиков в провоцировании внутреннего кризиса на Украине.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве неизвестные обокрали квартиру генерального продюсера медиахолдинга «Новости» Алексея Семёнова. В состав холдинга входят лишённые лицензий оппозиционные украинские телеканалы.

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