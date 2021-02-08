Мурманск, , 10:07 — REGNUM Губернатор Мурманской области Андрей Чибис назначил на должность министра внутренней политики своего советника Глеба Шинкарчука.

Шинкарчук уже возглавлял региональное министерство внутренней политики Мурманской области, но покинул эту должность в 2019 году. В феврале 2020 года этот пост заняла политтехнолог Вера Леонова, однако уже в июне она покинула пост по собственному желанию.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля, после служебной проверки с поста министра природных ресурсов и экологии Мурманской области была уволена Анна Багрова.