Москва, , 09:55 — REGNUM Уже в ближайшее время в России будет утверждён проект концепции формирования и развития единого геоинформационного пространства Вооружённых сил РФ на период до 2030 года. Об этом сообщил начальник военно-топографического управления Генерального штаба ВС РФ — начальник топографической службы ВС РФ генерал-майор Александр Зализнюк.

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«Утвердить проект планируется в марте 2021 года», — уточнил в интервью газете « Красная звезда » Зализнюк.

Он пояснил, что формирование единого геоинформационного пространства в интересах обороны и безопасности планируется осуществить в два этапа — провести глубокую модернизацию единой автоматизированной системы обеспечения геопространственной информацией (ЕАСО ГПИ), а затем на основе опыта и научно-технического задела, полученного в Минобороны РФ, приступить к созданию единого геоинформационного пространства с учётом требований всех заинтересованных федеральных органов исполнительной власти.

«Уровень развития информационного пространства общества решающим образом влияет на все сферы деятельности, в том числе обороноспособность и безопасность государства», — добавил генерал-майор.