Саратов, , 10:00 — REGNUM Сотрудники полиции задержали депутата областной думы от КПРФ Николая Бондаренко. Об этом сообщил на своей странице в соцсетях депутат Госдумы, член президиума ЦК КПРФ Валерий Рашкин.

«Полиция задержала депутата Саратовской областной думы от КПРФ и блогера Николая Бондаренко. Он успел только позвонить и сообщить об этом, после чего у него отобрали телефон», — говорится в сообщении. Причина задержания не уточняется.

При этом в собственном канале Бондаренко на Youtube опубликован видеоролик, из которого следует, что парламентарий задержан за участие в несанкционированной акции 31 января. В его отношении составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.2.5 КоАП РФ «Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия».

В здании отделения полиции Бондаренко попросили прекратить видеосъемку, затем сообщили, что он будет задержан на три часа, а решение по протоколу будет принимать суд.

ИА REGNUM напоминает, в 2018 году депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко (КПРФ), который в течение двух недель придерживался диеты, предложенной уволенной министром труда региона Натальей Соколовой, похудел на 6 кг. Депутат пытался выжить, питаясь на 3,5 тыс. рублей в месяц. Основу его рациона тогда составляли крупы и овощи.

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