Варшава, , 09:35 — REGNUM Нынешний Евросоюз находится в одном из самых «глубоких» в истории кризисов. Об этом заявил председатель Польской национальной комиссии по делам ЮНЕСКО, бывший глава Польской академии наук, профессор Михал Клейбер в интервью Polskie Radio 24.

«В последнее время Евросоюз настигает кризис за кризисом. Неудачи с вакцинацией, вызванные проблемами Еврокомиссии в переговорах с поставщиками, противоположно разные позиции по поводу «Северного потока — 2», споры и вето вокруг бюджета на 2021−2027 годы говорят о глубоком кризисе, в котором находится объединение. И это уже не первый год», — заявил Клейбер.

По его мнению, его тезис подтверждает инициатива президента Франции Эммануэля Макрона, который несколько лет назад предложил организовать большую серию дебатов о будущем Европы.

«То предложение было результатом недовольства и разочарования, которые многие европейцы испытывали уже тогда. И то их тогда толком так и не провели», — подчеркнул ученый.