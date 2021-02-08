Джакарта, , 09:31 — REGNUM Министр здравоохранения Индонезии Буди Садикин объявил о начале вакцинации от COVID-19 медицинских работников старше 60 лет, сообщает CNN Indonesia.

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По словам министра, в Индонезии насчитывается не менее 11 600 работников здравоохранения старше 60 лет.

Буди Садикин уточнил, что из более чем миллиона носителей коронавируса в Индонезии 10% были людьми в возрасте старше 60 лет. Около половины заразившихся коронавирусом людей в возрасте скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно прогнозу, Индонезии потребуется более 10 лет, чтобы завершить программу вакцинации против коронавируса.

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