8 февраля 2021 | Время чтения 5 мин

В целом и у Вашингтона, и у Тегерана есть веские причины начать переговоры как можно раньше. Пространство для достижения взаимовыгодной сделки есть, пока стороны не будут идти на поводу у тех, кто хочет сделать воду взаимоотношений слишком мутной.

Александр Белов, , 12:18 — REGNUM Перед администрацией нового президента США Джо Байдена стоит целый ряд проблем как во внутренней, так и во внешней политике. Одним из таких вызовов на внешнеполитическом фронте является Иран. По мнению Байдена, приоритетная задача в этом направлении — это снижение между двумя сторонами напряженности, которую разжег Дональд Трамп. Тем не менее у обеих сторон есть серьезные требования, из-за которых процесс достижения взаимного согласования интересов оказывается делом крайне трудным, но необязательно невозможным, пишет политолог Амин Сайкал в статье, вышедшей 8 февраля в The Strategist.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Основными источниками беспокойства Вашингтона являются ядерная программа Ирана, его ракетный потенциал и региональное влияние. Стремясь решить эти проблемы, а также подстрекаемый своими единомышленниками в лице премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и некоторыми лидерами государств Персидского залива, прежде всего фактическим правителем Саудовской Аравии Мохаммадом бен Салманом, Трамп проводил политику «максимального давления» и создавал арабо-израильский фронт против Ирана.

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Республиканец потребовал пересмотреть многостороннее ядерное соглашение с Ираном— заключенный в 2015 году Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) — ставшее знаковым достижением его предшественника-демократа Барака Обамы. Трамп вывел США из числа участников сделки, ввел жесткие санкции против Ирана, увеличил численность американских войск в Персидском заливе и пригрозил Ирану «уничтожением».

Президент США Дональд Трамп подписывает распоряжение о введение санкций против Ирана. Нью-Джерси State.gov

Как и следовало ожидать, Тегеран на попятную не пошел. Напротив, он отказался от ряда своих обязательств в рамках СВПД и увеличил темпы обогащения урана, степень которого сейчас составляет 20%, что намного превышает установленный в соглашении предел в 3,7%. Иран также расширил свои стратегические отношения с двумя главными противниками США — с Китаем и Россией. Режим выдержал воздействие воинственного подхода Трампа, хотя иранский народ принял на себя всю тяжесть кампании давления США и все еще терпит.

Однако подход Трампа не дал никаких положительных результатов. Будучи согласным со многими опасениями своего предшественника, Байден хочет снизить напряженность в отношениях с Ираном. Пойдя на этот шаг, он устранит препону в отношениях США с тремя традиционными европейскими союзниками и странами, подписавшими СВПД, — Великобританией, Францией и Германией, которые решительным образом выступают за продление соглашения, а также сможет в большей мере сосредоточиться на России и Китае, с которыми ему предстоят основные дипломатические и стратегические стычки.

Тем не менее новый глава Белого дома сталкивается с двумя препятствиями. Во-первых, это сильное противодействие со стороны антииранских сил в США и регионе, которые выступают против предоставления Тегерану чего-либо до того, как он вновь не возьмет на себя свои обязательства в рамках СВПД и пока он не снизит свой наступательный военный потенциал и региональную мощь. Во-вторых, это решительная позиция Тегерана, который не хочет проявлять гибкости до тех пор, пока Вашингтон не отменит все или хотя бы некоторые из своих жестких санкций.

Чтобы преодолеть эти препятствия, Байден только что назначил очень опытного специалиста по Ближнему Востоку Роберта Мэлли своим представителем, который возглавит группу для переговоров с Ираном. Мэлли ранее участвовал в израильско-палестинских переговорах и был ведущим переговорщиком по СВПД. Он имеет хорошую интеллектуальную и дипломатическую подготовку для выполнения этой задачи. Такой реформист и прагматик, как министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф, со своей командой найдут работу с ним полезной в преодолении имеющихся препятствий.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф U.S. Mission

Дипломатия — это искусство компромисса, заключающееся во взаимном понимании позиции друг друга. Именно на этом основании бывший госсекретарь США, а ныне специальный посланник президента по климату Джон Керри и Зариф смогли заключить СВПД. Обе стороны должны были отступить от своих исходных позиций, чтобы достичь компромисса: Иран должен был перестать настаивать на том, что продолжение программы обогащения урана с его стороны не является предметом обсуждений, тогда как США пришлось отказаться от той позиции, что Иран должен навсегда оставить шаги по развитию собственной ядерной программы.

Нельзя недооценивать срочный характер необходимости сближения США и Ирана по ядерным и более широким вопросам. Новый госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Ирану осталось несколько недель или месяцев до того момента, когда он обогатит достаточно урана для создания ядерной бомбы. Со своей стороны, Зариф отверг это утверждение и в очередной раз заявил, что ядерная программа Ирана преследует исключительно мирные цели и что исламский режим страны идеологически настроен против ядерного оружия. Тем не менее он указал на готовность Тегерана вновь взять на себя ряд своих обязательств при условии, что Вашингтон снимет введенные Трампом санкции.

Разрыв между запросом США о полном соблюдении Ираном СВПД и требованием Ирана о прекращении санкций не является непреодолимым. Вашингтон очень хочет, чтобы Иран снизил уровень обогащения урана только для мирного использования, а Тегеран находится под огромным давлением последствий санкций и пандемии COVID-19, третья волна которой захлестнула республику, принеся с собой разрушительные последствия, поэтому он не может сразу положительным образом реагировать на жесты Вашингтона.

АЭС «Бушер» в Иране Tasnim News Agency

В отличие от Трампа, Байден уже предпринял определенные шаги, которые могут поспособствовать возобновлению диалога с Тегераном. Они включают в себя прекращение продажи наступательного оружия Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам, прекращение поддержки операций арабской коалиции под руководством Саудовской Аравии в Йемене и призыв к прекращению войны в этой стране, исключение поддерживаемых Ираном хуситов из списка террористов США, а также частичное восстановление финансовой помощи США палестинцам в гуманитарных целях и в целях обеспечения безопасности. Как и в прошлом, Израиль будет делать все возможное, чтобы предотвратить сближение США и Ирана, но Байден должен вести себя так же, как Обама.

В целом и у Вашингтона, и у Тегерана есть веские причины начать переговоры как можно раньше. Пространство для достижения взаимовыгодной сделки есть, пока стороны не будут идти на поводу у тех, кто хочет сделать воду взаимоотношений слишком мутной.

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