Вашингтон, , 09:25 — REGNUM Власти США готовят программу по повышению «безопасности, надёжности и эффективности региональных энергопоставок» в некоторых партнёрских странах. Об этом сообщает 8 февраля RT со ссылкой на материалы Агентства США по международному развитию (USAID).

Будущий проект называется «Инвестиции в развитие энергетических активов». В документе говорится о поддержке вложений во все отрасли энергетического сектора, в том числе в объекты по производству тепла и электроэнергии, электросети и прочее.

Подрядчикам предстоит определить объём инвестпроектов в энергетических секторах Азербайджана, Албании, Армении, Боснии и Герцеговины, Грузии, Косово, Молдавии, Северной Македонии, Сербии и Украины. Работа должна способствовать открытию рынков для американского бизнеса и технологий.

Программа направлена на снижение зависимости от импорта энергетических ресурсов, ограничение влияния иностранных правительств, повышение национальной самообеспеченности и безопасности поставок энергоресурсов. Указано также, что страны-партнёры США в Европе и Евразии в основном зависят от российских поставок нефти и газа.

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