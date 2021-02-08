Лондон, , 09:11 — REGNUM На официальной странице министерства иностранных дел Великобритании в соцсети Twitter 7 февраля было опубликовано видеообращение заместителя министра иностранных дел страны Венди Мортон, в котором она обратилась к жителям и властям Белоруссии.

«Жителям и властям Белоруссии пришло время определиться со своим будущим. Потому что такая ситуация не сможет тянуться долго. В настоящее время сотни оппозиционеров и активистов находятся в тюремном заключении, многие противники режима были вынуждены покинуть страну, общество накалено. Мы призывам жителей, оппозицию и власть республики провести широкий полномасштабный диалог», — говорится в сообщении.

Дипломат также подчеркнула, что «Лондон и дальше будет поддерживать местное гражданское общество и независимые СМИ».

К обращению присоединился и посол Польши в Великобритании Аркадий Жегоцкий. Он заявил, что «великий исторический момент переживает сейчас не только Белоруссия, но и вся Европа».

«Мы не должны закрывать глаза на то, что происходит у наших восточных соседей. Польша переживала подобный опыт в конце 1980-х, и мы призываем европейцев помогать протестующим в Белоруссии, подобному тому, как Европа помогала борцам с коммунистическими режимами в Польше, Чехословакии, Венгрии и Румынии 30 лет назад», — говорится в обращении.

Напомним, в Белоруссии проходят протестные акции несогласных с официальными результатами выборов президента, которые состоялись 9 августа 2020 года.