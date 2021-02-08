Дамаск, , 09:01 — REGNUM На востоке Сирии почти год после закрытия из-за пандемии коронавирусной инфекции вновь заработал переход, который соединяет провинции Дейр-эз-Зор и Хасеке. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника пункта пропуска подполковник Денис Хорошев.

По его словам, возобновление работы перехода стало возможным при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон в провинции Дейр-эз-Зор. в результате длительных переговоров российских военных специалистов с представителями сирийской оппозиции пешеходный переход Салихия был открыт.

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Теперь люди получили возможность три раза в неделю — по понедельникам, средам и субботам — и в строго отведённые часы переходить автомобильный мост и посещать родственников, обрабатывать землю. При этом проезд автомобильного транспорта по гуманитарному коридору запрещён.

В день по этому путепроводу туда и обратно проходит несколько сотен человек, передаёт телеканал «Звезда».

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