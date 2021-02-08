Джакарта, , 08:56 — REGNUM Индонезия обеспокоена действиями Китая в Южно-Китайском море, в том числе введенным в КНР законом, который разрешает береговой охране использовать оружие в отношении иностранных кораблей, сообщает Sindonews.

Глава Агентства морской безопасности Индонезии вице-адмирал Ан Курни предупредил, что новый китайский закон повысил риск «перетекания конфликта» в территориальные воды Индонезии, вблизи острова Натуна.

По словам вице-адмирала, закон позволяет судам береговой охраны Китая использовать все необходимые средства, включая использование оружия в отношении иностранных судов в водах, которые Китай считает своими.

Как сообщало ИА REGNUM, высший совет конфуцианской религии в Индонезии подтвердил, что, следуя призыву правительства, проведет церемонию празднования китайского Нового года 2021 года в режиме онлайн.

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