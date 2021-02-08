Хартум, , 08:57 — REGNUM Переходное правительство Судана распущено премьер-министром страны Абдаллой Хамдуком. Об этом 8 февраля сообщает Cуданское информационное агентство со ссылкой на заявление главы правительства.

При этом 8 февраля в стране должен быть объявлен состав нового правительства.

В сообщении указывается, что премьер-министр Судана на основании Конституционной декларации сообщил членам переходного правительства о том, что их полномочия прекращены в целях перехода к формированию нового кабинета министров.

«Министры, назначенные после политического соглашения (между армией и оппозиционными силами) и вступления в силу конституционной декларации <…>, выполнили возложенную на них миссию, заложив краеугольный камень реформ и дав старт переходу к демократии», — говорится в приводимом заявлении.

Также в нем от имени управляющего Суверенного совета, правительства, оппозиционных Сил за свободы и перемены, и Революционного фронта, который подписал мирное соглашение с Хартумом, подтверждается согласие сторон о составе будущего правительства во главе с Абдаллой Хамдуком, исключая кандидатуру министерства образования, по которой продолжаются переговоры.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января стало известно, что договор о нормализации израильско-суданских отношений будет подписан в течение трёх ближайших месяцев.