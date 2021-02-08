Москва, , 08:51 — REGNUM Бизнес-сообщество обратилось к спикеру Госдумы Вячеславу Володину и председателю Совфеда Валентине Матвиенко запретить физлицам-иноагентам принимать участие в выборах.

Таким образом предлагается предотвратить «белорусский сценарий» развития событий и участие в выборах в нижнюю палату парламента Юлии Навальной.

«Прошу вас рассмотреть возможность внесения в законодательство Российской Федерации нормы, запрещающей физическим лицам, признанным иностранными агентами, а также членам их семей (близким родственникам) выдвигать свои кандидатуры и быть выдвинутыми на выборах всех уровней — федеральном, региональном и муниципальном», — цитирует РИА Новости обращение президента Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма Рахмана Янсукова.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума приняла закон, регулирующий деятельность физлиц-иноагентов, она могут участвовать в выборах — при соответствующем упоминании. При этом закон запрещает иностранным агентам занимать должности на государственной и муниципальной службе, также им запрещен допуск к государственной тайне.

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