Тегеран, 8 февраля 2021, 08:41 — REGNUM Иран высказал российской стороне протест из-за названия Персидского залива. Соответствующую ноту иранские власти направили в Министерство иностранных дел РФ. Об этом сообщил официальный представитель МИД Исламской Республики Саид Хатибзаде.
Он пояснил, что поводом для претензии стала публикация на официальной странице МИД РФ в Twitter на арабском языке, в которой Персидский залив был назван Арабским.
Добавим, что в арабских странах Персидский залив называют Арабским, а Иран единственный, кто использует рекомендованное Организацией Объединённых Наций название «Персидский залив».
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