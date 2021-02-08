Москва, , 08:43 — REGNUM Военно-космические силы (ВКС) России способны сорвать вероятную «многосферную операцию» НАТО, которую, по замыслу американских военных, начнёт массированный воздушный удар. Новый подход к применению ВКС изложен в журнале «Воздушно-космические силы. Теория и практика», издаваемом Военным учебно-научным центром ВВС.

Разработанная НАТО и США концепция предполагает боевые операции сразу на земле, море, в воздухе, космосе и киберпространстве. При этом интегрированная массированная воздушная атака будет направлена на объекты ядерных сил противника, самые боеспособные части, пункты управления и связи, энергетику и прочее. Для такого удара одновременно задействуют различные ракеты, ударные беспилотники и пилотируемую авиацию.

Сорвать вероятную многосферную операцию российские военные могут встречным или упреждающим ударом. При этом силы ВКС задействуют в едином разведывательно-ударном пространстве. Противник, отмечают авторы статьи, понесет неприемлемый ущерб уже на начальном этапе своей агрессии.

«При реализации срыва интегрированного массированного воздушного удара противника на начальном этапе «многосферной операции» необходимо скоординированное применение авиации с беспилотными летательными аппаратами, ракетным оружием различного назначения, средствами РЭБ, оружием на новых физических принципах в рамках создаваемой разведывательно-ударной системы группировки войск (сил)», — говорится в публикации.

Учитывая оборонительный характер российской военной доктрины, авторы предлагают парировать возможную агрессию превентивными действиями по принципу «на шаг-два впереди». При угрозе локальной войны, считают они, России следует перейти от политики ядерного сдерживания к нанесению превентивного неприемлемого поражения всеми видами вооружений.

Интегрированный удар НАТО будет сорван, целей «многосферной операции» нельзя будет достичь, и руководству блока гарантированно придётся отказаться от её продолжения.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия за последние годы неоднократно выражала беспокойство из-за нарастающей активности НАТО у своих западных границ.

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