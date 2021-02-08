Москва, , 08:15 — REGNUM Посол Индонезии в Российской Федерации Хосе Таварес заявил, что российский рынок необходимо изучать в интересах экономики Индонезии, сообщает посольство Индонезии в Москве.

Посольство Индонезии провело бизнес-семинара на тему: «Обзор российской экономики и ее возможностей для Индонезии». В мероприятии приняли участие Сергей Хитров из компании «РосБизнесКонсалтинг»; Иван Поляков, председатель Делового совета Россия — АСЕАН; Райнер Тобинг, бизнесмен из Джакарты, а также Йосе Ризал Дамури, руководитель отдела экономики центра стратегических и международных исследований (CSIS).

«Россия — это нетронутый рынок, который необходимо постоянно изучать в интересах экономики Индонезии», — заявил посол Индонезии.

Посольство выпустило книгу, которая, как ожидается, станет руководством для индонезийских бизнесменов.

Хосе Таварес пояснил, что книга содержит макроэкономический обзор, содержащий цифры и статистические данные о российской внешней торговле, инвестициях и туризме, а также ее отношениях с Индонезией.

«Перспективные направления российско-индонезийского сотрудничества — это энергетика, фармацевтика, инфраструктура, сельское хозяйство, авиация, информационные и коммуникационные технологии, а также цифровая экономика и СМИ», — заявил Иван Поляков, председатель Делового совета Россия-АСЕАН.

Напомним, министерство торговли Индонезии отмечает положительную динамику двусторонней торговли между Индонезией и Россией в период 2015—2019 гг. Однако пандемия оказала серьезное влияние на спад торговли и инвестиций между двумя странами, особенно в 2020 году.