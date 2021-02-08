Токио, , 08:14 — REGNUM Власти Японии направили свой протест официальному Пекину из-за того, что 6 и 7 февраля патрульные корабли морской полиции Китая вошли в зону у островов Сенкаку (Дяоюйдао), которую в Токио считают японскими территориальными водами. Об этом 8 февраля заявил пресс-конференции генеральный секретарь японского правительства Кацунобу Като.

«6 и 7 февраля мы по дипломатическим каналам направили решительный протест китайской стороне», — заявил он.

Также Като добавил, что правительство страны собирается и в дальнейшем прилагать все усилия для того, чтобы вести наблюдение за зоной у островов Сенкаку, а кроме того, спокойно и решительно вести взаимодействие с китайскими властями по этому вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что он бы хотел продолжить переговоры с Российской Федерацией по Курильским островам.