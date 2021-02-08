Пекин, , 07:22 — REGNUM Гражданка Австралии Чэн Лэй, работавшая на китайском телеканале CGTN, была арестована по подозрению в шпионаже властями Китая. Об этом 8 февраля сказано в распространённом заявлении главы министерства иностранных дел Австралии Марис Пейн.

Правительство Австралии было проинформировано властями Китая об аресте гражданки Австралии Чэн Лэй после шести месяцев её нахождения под стражей. В официальном сообщении сказано, что Чэн Лэй арестована по подозрению в передаче сведений, имеющих статус государственной тайны, за границу.

Отмечается, что гражданка Австралии была задержана в августе 2020 года и находилась под стражей. Сотрудники австралийского посольства навещали Чэн Лэй, а правительство неоднократно выражало серьёзную озабоченность условиями содержания задержанной под стражей. Пейн уточнила, что рассчитывает на безусловное соблюдение всех международных норм в отношении австралийской гражданки.

В МИД Австралии пояснили, что выдвинутые против Чэн Лэй обвинения достаточно обширны, поэтому ожидается, что разбирательства займут несколько месяцев. Семья и дети арестованной журналистки проживают в Мельбурне.

Ранее ИА REGNUM сообщало об аресте в Китае редактора Bloomberg News.

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