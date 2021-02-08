Кито, , 06:40 — REGNUM Второй тур президентских выборов состоится в апреле в Эквадоре. Согласно данным Национального избирательного совета, полученным 8 февраля, ни один из кандидатов в президенты не набрал нужного для победы количества голосов.

Для победы в первом туре президентских выборов кандидат должен набрать абсолютное большинство голосов избирателей, либо 40% голосов, при условии отрыва от ближайшего соперника не менее, чем на 10%.

На первом месте по числу голосов избирателей находится Андрес Араус, представляющий левоцентристскую коалицию «Союз ради надежды». За него проголосовали 31,5% избирателей. Его ближайший соперник Яку Перес из левого «Движения за многонациональное единство Пачакутик» набрал 20,04% голосов. Третье место занял бывший банкир Гильермо Лассо, кандидат от правоцентристского «Движения КРЕО», он набрал 19,97% голосов.

Предварительно, второй тур голосования назначен на 11 апреля. В нём примут участие Андрес Араус и Яку Перес, набравшие большинство голосов в первом туре президентских выборов.

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