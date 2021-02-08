Вашингтон, , 06:20 — REGNUM Возобновить работу с Советом ООН по правам человека (СПЧ) намерена администрация президента США Джозефа Байдена. Об этом 7 февраля сообщило агентство Associated Press (AP).

Отмечается, что администрация Байдена считает, что настало время реформировать СПЧ, а для этого надо тесно взаимодействовать с ним, руководствуясь своими принципами. СПЧ рассматривается администрацией американского лидера как важный форум для борющихся против несправедливости и тирании по всему миру и поэтому намерена принять участие в его работе, с целью раскрыть и реализовать в полной мере его потенциал.

Предполагается, что госсекретарь США Энтони Блинкен в течение суток объявит о возвращении США в СПЧ в качестве наблюдателей. В дальнейшем США намерены добиваться роли полноценного члена структуры.

Напомним, США объявили о своём выходе из СПЧ ООН, объяснив такое решение предвзятым отношением организации к США и Израилю. Кроме того, США неоднократно в негативном ключе высказывались в связи с тем, что членами СПЧ являются Венесуэла, Китай и Куба.

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